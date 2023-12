Der profil-Fragebogen mit ... Stella Rollig

Ein spontaner Gedanke beim Stichwort "Zukunft". Keine Angst!



Was wird der Sinn des Lebens anno 2024 sein? Give peace a chance.



Eine Sünde, die das Leben verbessert. Für eine Agnostikerin gibt es keine Sünde.



Wovor ich Angst habe: Vor Hilflosigkeit.



Ein Reisetipp (plus Begründung, warum der CO2-Abdruck in dem Fall gerechtfertigt ist). "In 80 Tagen um die Welt" (auf dem Sofa).



Ein Geheimnis, das niemand kennt: Meines.



Ein Verbesserungsvorschlag. "I would prefer not to."



Akzeptieren oder Streiten? Streiten! Um die andere Sichtweise akzeptieren zu können.



Das Allergescheiteste wäre: Früh schlafen zu gehen.



Mein Held/meine Heldin (warum?). Pussy Riot, Marina Owsjannikowa, Dmitrij Skurichin, Alexandra Skotschilenko und alle russischen Dissident:innen, die Haltung zeigen und sich nicht zum Schweigen zwingen lassen.





Stella Rollig, 63

ist seit Jänner 2017 Generaldirektorin und Geschäftsführerin des Belvedere.