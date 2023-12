Der profil-Fragebogen mit ... Teresa Präauer

Ein Gedanke beim Stichwort "Zukunft". Ein guter Ort, um sich zu verabreden: das Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz in Wien.



Was wird der Sinn des Lebens anno 2024 sein? Vergleichbar mit den andren anni: "Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen."



Eine Sünde, die das Leben verbessert. Wein ist keine Sünde, aber er verbessert das Tischgespräch.



Wovor ich Angst habe. Vor Gewitter und tausend andren Dingen.



Ein Reisetipp (plus Begründung, warum der CO2-Abdruck in dem Fall gerechtfertigt ist). Ich war vor Kurzem wegen einer Lesung in Opatija. Ein Sprung ins Meer Mitte November! Man kann mit dem Zug hinfahren, Umstieg in Ljubljana.



Ein Geheimnis, das niemand kennt. "Das Geheimnis meines Erfolgs" ist ein Romantitel von Margit Mössmer anno 2023.



Ein Verbesserungsvorschlag. Den spar ich mir.



Akzeptieren oder Streiten? Analyse und Argument!



Das Allergescheiteste wäre: Mehr Bücher lesen. Mein jüngstes Leseglück bescherten mir Gwendolyn Leicks "Franckstraße 31", Nabokovs "Pnin",Nastassja Martins "An das Wilde glauben",Marian Engels "Bär",Deborah Levys "Things I don't want to know".



Mein Held/meine Heldin (warum?). Die zwei Idas, die eine ist 90, die andere 4. Von beiden schau ich mir gern was ab.





Teresa Präauer, 44

Autorin, Essayistin, bildende Künstlerin; zahlreiche Preise und Auszeichnungen, für ihren jüngsten Roman "Kochen im falschen Jahrhundert" (Wallstein) mit dem Bremer Literaturpreis 2024 ausgezeichnet.