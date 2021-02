Eine Bilderbuchkarriere scheint für die vor zehn Jahren am Klostergymnasium Kremsmünster gegründete Band durchaus in Reichweite; eine ähnliche Laufbahn also, wie sie die Wiener Gruppe Wanda gerade erlebt – und wie auf andere, untergründigere Art die Gruppen Kreisky und Ja, Panik. Diese Bands stehen für eine bemerkenswerte neue Entwicklung, die man Pop-Renaissance oder Exportwunder nennen oder pragmatisch so beschreiben könnte: Österreichische Gitarrenrockbands dominieren derzeit den deutschsprachigen Popbetrieb. Wenn deutsche Feuilletons und Musikzeitschriften über neue deutschsprachige Bands jubeln, dann betrifft das seit einigen Monaten fast ausnahmslos österreichische Gruppen. Die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ widmete Kreisky schon Monate vor Veröffentlichung ihres Albums „Blick auf die Alpen“ eine ganzseitige Studio-Reportage, denn „Kreisky aus Wien sind seit einiger Zeit vielleicht die interessanteste Rockband, die deutsche Texte singt“. Die „ Süddeutsche Zeitung“ formulierte ähnlich vorsichtig, die Begeisterung wurde dennoch fühlbar: „Ist auch das neue Album von Ja, Panik wieder das Wichtigste, was die Berliner Indie-Popkultur so hergibt?“ „ Focus online“ wiederum nannte Wandas Debütalbum „ Bologna“ gleich „Geniestreich des Jahres“. Und der Berliner „Musikexpress“ würdigte Wien jüngst als „vielleicht die wichtigste Popstadt 2014“ – und fühlte sich „an jene goldene Ära der 1970er- und 1980er-Jahre“ erinnert. Das Blatt befiehlt: „Pop-Nerds, schaut auf diese Stadt.“