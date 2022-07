Ein heißer Mai-Nachmittag im kleinen Garten eines architektonisch etwas missratenen Hotels namens Croisette Beach, unweit des Zentrums von Cannes. Vicky Krieps absolviert hier geduldig ihre Interviews, am Tag vor der Premiere, aber wie sie da sitzt, in Freizeitkleidung, das Gesicht von einer blassrosa Baseballkappe verschattet, ist sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Sie spricht mit leiser Stimme, ganz konzentriert, hat auch in Cannes kein Interesse daran, durch ihre Präsenz Aufsehen zu erregen. Ihre Sisi-Faszination reicht weit zurück, erzählt sie. "Sie kam mir so fremd vor, ließ mich nicht los. Sie bleibt ein Mysterium. "Nach der Arbeit an der Figur der Elisabeth sieht die Schauspielerin ein wenig klarer. "Ich habe nun ein Bild von dem Abgrund, den ich davor allenfalls geahnt hatte. Ich verstehe ihn immer noch nicht, aber ich sehe jetzt, dass diese Frau etwas sehr Dunkles in sich hatte, eine große Traurigkeit."



Historische Figuren spielt Vicky Krieps oft und gerne: Demnächst wird sie als Ingeborg Bachmann in Margarethe von Trottas neuem Film zu sehen sein, sie hat 2017 Jenny Marx verkörpert in "Der junge Karl Marx" und Marvin Gayes Freundin Eugenie Vis in Julian Temples bereits 2013 gedrehtem, noch immer unveröffentlichtem Film "Sexual Healing". Braucht sie die Freiheit, sich von den historischen Vorbildern zu lösen, um diese darstellen zu können? Oder unterfüttert sie ihr Spiel vor allem mit Recherche? Das sei eine Mischung, sagt sie. "Recherche mache ich, weil ich ein neugieriger Mensch bin, mich für die Wahrheit interessiere. Frei bin ich, weil ich nicht an Antworten glaube, sondern an Fragen. Ich glaube nicht an Strukturen, sondern an das, was außerhalb liegt. Um arbeiten zu können, muss ich frei sein; alles andere kommt mir so künstlich vor, als wollte ich bloß meine Hausaufgaben gut machen. "Sie betreibe ihren Beruf ja "wegen der Suche", da sei sie "wie eine Wissenschafterin, die nicht aufgibt, bis sie alle Pflanzen im Amazonas einmal angeschaut hat. Aber während ich das mache, weiß ich nicht, was ich da tue. Deshalb brauche ich diese Freiheit, auch wenn der Stoff historisch ist." Und dann sagt sie einen dieser typischen, kreativ-unbestimmten Krieps-Sätze: "Ich muss, während ich das alles mache, das Gefühl haben, ich flirre irgendwie außerhalb dessen, was ich selbst verstehe."