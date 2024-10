Dream-Pop für Fortgeschrittene: Elysian Fields live im Wiener Volkstheater

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Band aus Brooklyn, New York, wird heute abend, fast 30 Jahre nach ihrer Gründung, ihr allererstes Konzert in Österreich spielen – noch dazu im wundervollen Rahmen der Roten Bar im Wiener Volkstheater. Nirgendwo wird man sich von dem fragilen Dream-Pop der Elysian Fields besser bezaubern lassen können als hier – und es gibt sogar noch Tickets! Ab 21 Uhr werden Scott McCloud & Paramount Styles den Abend einläuten, ab etwa 22 Uhr darf man die Elysian Fields und ihre großartige Vokalistin Jennifer Charles on stage erwarten. Ein neues Album – das bereits 13. in der Karriere dieser Immer-noch-Geheimtipp-Band – hat man ebenfalls im Gepäck: Es trägt den scchönen Titel "What the Thunder Said". Und wer weiß: Der leise Donner dieser Gruppe könnte all jenen, die heute spätabends ins Volkstheater finden, einiges zu sagen haben.