Ein Film zur Pflegekrise: Harald Friedls behutsame Arbeits-Doku „24 Stunden“

Sadina Lungu ist das, was man gerne unverbindlich eine „Heldin des Alltags“ nennt: Sie betreut in Bad Vöslau seit bald anderthalb Jahrzehnten eine demente alte Dame. Sie wäscht, pflegt, bekocht und trainiert ihre Patientin, verabreicht Medikamente, putzt das Haus. Lungu lebt in der Kleinstadt Vulcan, in Siebenbürgen. Fast 1000 Kilometer sind es mit dem Auto bis nach Bad Vöslau, die sie oft im Monatstakt zurücklegen muss.

Der österreichische Regisseur Harald Friedl, ein Spezialist für Alltagsbeobachtungen ("Aus der Zeit"; "Brot"), hat den aktuellen Kino-Dokumentarfilm „24 Stunden“ realisiert. Sadina Lungus Arbeit steht im Zentrum. Friedl individualisiert die Debatte um Pflegekräfte aus Osteuropa, gibt dieser ein konkretes Gesicht, Zeit und Raum. Genauigkeit und Diskretion gehören zu Friedls Methode, er stellt Nähe her und hält doch die nötige Distanz; seiner Verantwortung ist er sich bewusst. Er sucht nicht das Spektakel, sondern die Wahrheit. Ohne Interviews und ohne Kommentarspur, ohne Erklärungen über das Wahrzunehmende hinaus.