Ein Getriebener: Eine Wiener Werkschau beleuchtet das wilde Schaffen Ludwig Wüsts

Als Filmproduzentin ist Maja Savić ebenso sehr eine Anomalie wie Wüst als Autorenfilmer: Abseits der Kunst arbeitet sie als Psychotherapeutin, aber die Auseinandersetzung mit mentalen Extremzuständen kommt ihr in Wüsts Fall sehr entgegen. Denn nichts interessiert den gebürtigen Bayern, der seit 38 Jahren in Wien lebt, mehr als die Geheimnisse der Seele. Bislang hat Savić keine anderen Filme als jene Wüsts produziert. „Sie ist eine der besten Strateginnen, die ich kenne“, meint Wüst. „Erfolg hat nicht nur mit Begabung zu tun, sondern vor allem mit der Qualität handwerklicher und professioneller Arbeit, mit der Ausdauer und Konsequenz, diese durchzuziehen. Glück und Strategie braucht man dann auch noch.“ Insbesondere, wenn man nicht in den Bahnen der Konvention, am Rande der Branche arbeitet.

Geträumtes Wien

In einem Dorf in der Oberpfalz wuchs Wüst mit sieben Geschwistern auf, die Großeltern waren Bauern, der Vater wollte Modeschöpfer werden, konnte dem Ruf nach Mailand aber nicht folgen, er musste die Geschäfte des Hofs führen. Mit 21 träumte der gelernte Tischler Ludwig Wüst dreimal denselben Traum: Er handelte von der Notwendigkeit, sich aufzumachen, nach Wien zu gehen. So geschah es.

In Wien absolvierte er erst eine Schauspielausbildung. Als er sie 1990 abschloss, wusste er, dass er Regisseur werden wollte. Er gestaltete über die Jahre an die 40 Theater- und Opernproduktionen in Österreich und Deutschland. Das Kino interessierte ihn, „aber mein Herz gehörte damals dem Theater, ich verschlang, spielte und inszenierte Marguerite Duras, Arthur Schnitzler, Heiner Müller.“ Durch Ingeborg Bachmann sei er zum Kino gekommen: „Über den Roman ,Der Fall Franza‘ stieß ich auf das ,Wüstenbuch‘, die ägyptische Arbeit der Autorin. Bei meinem zweiten Ägypten-Besuch Ende der 1990er-Jahre las ich das Buch – und wusste: Das wird mein erster Film.“ Wüst war 37, als er „Ägyptische Finsternis“ (2002) veröffentlichte – und 44, als sein Spielfilmdebüt „Koma“ (2009) Premiere hatte. Als Kino-Guerillero begann Wüst, auf eigene Kosten und eigene Gefahr.

Die kostbarste Zeit

„Ich bin ein Autodidakt in fast allem“, sagt er – „im Inszenieren, im Musizieren, im Kochen, im Schreiben; nur die Tischlerei und das Schauspielen habe ich gelernt.“ Er sei auf die Welt gekommen, „um durchs Tun zu lernen“. Malerei und Theater macht er auch noch. Wie passt das alles in ein Leben? „Meine kostbarste Zeit liegt zwischen sechs und neun Uhr früh, da arbeite ich schöpferisch. Seit 1992 habe ich dieses tägliche Ritual: aufstehen um sechs, ohne Kaffee und Essen drei Stunden schreiben, dann Frühstück und weitere Arbeiten erledigen, tischlern, organisieren, am Abend meist Kino.“ Er wolle „temporäre Lebensräume bauen, Labore für menschliche Konfliktsituationen, um daraus eine andere, vielleicht auch bessere Welt zu denken.“