Wer hart zu sich selbst sein kann, ist auch mit anderen nicht zimperlich. "Ich mag Dramen und Befindlichkeiten am Set nicht. Das hat dort nichts verloren, es nervt. Sonst bin ich eh nett. Ich sag den Leuten halt, was ich will, und sie machen es meistens." Wenn sie es nicht tun, müsse man sich trennen. "Ich glaub, was ich an mir Boss-Bitch oder Girl-Boss nenne", sagt sie typisch selbstironisch, "ist eigentlich ganz normal."



Jetzt, wo Kurdwin Ayubs "Sonne" aufgegangen ist, müssen "Mond" und "Sterne" folgen: Tatsächlich werden ihre beiden nächsten Spielfilme, die sie gerade vorbereitet, so heißen. Derzeit hält sie sich viel in Jordanien auf, wo sie vermutlich im Frühjahr 2023 "Mond" drehen will. Es sei großartig dort: "Ich sehe all die Leute, die so sind wie ich, die Eltern wie ich haben – und meine Probleme als Jugendliche. In Jordanien gibt es politische Spannungen und heimliche Sexualität, an jeder Grenze brodelt es, da geht es um etwas!"