Film über Ibiza-Aufdecker: Wie Investigativjournalisten arbeiten

Der "einsame Wolf" hat ausgedient

Die 90 Filmminuten machen zunächst eines offensichtlich: Der Reportertypus des "einsamen Wolfs" hat ausgedient. Es gibt so gut wie keine Szene, in der einer der Protagonisten allein unterwegs wäre. Man kooperiert: redaktionsintern in Teams, aber auch extern, mit Kollegen anderer Medien. Die Erzrivalen "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" mit einer gemeinsamen Story - das ist selbst heutzutage noch außergewöhnlich, nur das Ibiza-Video hat es möglich gemacht. Normal geworden sind hingegen Kooperationen im Rahmen internationaler Rechercheprojekte.



Global und regional tätige Journalistennetzwerke haben dies institutionalisiert und in ungeahnte Dimensionen gehoben. Für weltweite Rechercheprojekte hat sich das "International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ) mit Sitz in Washington als zentrale Organisation etabliert. Das ICIJ-Netzwerk umfasst Mitglieder auf der ganzen Welt - zwei davon in Österreich: die profil-Redakteure Michael Nikbakhsh und Stefan Melichar, der Autor dieses Textes. Wenn das ICIJ Kooperationen auf die Beine stellt, sind meist Dutzende Medien und Hunderte Journalisten daran beteiligt, die zunächst über Monate im regen Austausch miteinander recherchieren und dann gemeinsam, zu einem festgelegten Zeitpunkt, ihre Erkenntnisse veröffentlichen.



Auf regionaler Ebene für Österreich wichtig ist zudem das "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP), ein Investigativnetzwerk mit starkem Osteuropa-Bezug. Auch die deutsche Rechercheplattform "Correctiv" hat letzthin einiges an internationaler Koordinierungsarbeit geleistet. profil kooperiert auch mit diesen beiden Organisationen. Die Vorzüge von investigativer Teamarbeit gelten jedoch nicht nur über Staatsgrenzen hinweg. Die "Süddeutsche Zeitung" kooperiert fix mit öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten. profil erarbeitete bereits zahlreiche Storys in einem Rechercheverbund mit "ORF" und "Standard" - in dieser Form vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls noch kaum denkbar.