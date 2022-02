Filmemacher Peter Tscherkassky: Crash der Kulturen

Dem Wiener Avantgardefilm-Pionier Kurt Kren (1929-1998),dessen Nachlass Tscherkassky gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Arnold verwaltet, ist "Train Again" gewidmet. Ein siebenminütiger, amateurhaft gedrehter Werbefilm für die ÖBB stand am Anfang des Projekts. Und zunächst war da nur ein Wortspiel: Aus Krens nervöser Naturstudie "Tree Again" (1978) wurde eben "Train Again". In seiner endgültigen Form ist der Film nun aber als Plädoyer für ein schwer angeschlagenes Medium zu verstehen. Er führt noch einmal die ungeheuerliche Wirkmacht des Kinos vor. Man könnte anhand von "Train Again" auch die Entwicklung der filmischen Moderne studieren. Er habe dieses Projekt weniger als pädagogisch empfunden, "eher als Erinnerung",so Tscherkassky: "Der Zug kommt uns entgegen und mit ihm das Filmmedium an. Ich wollte daran erinnern, was uns dieser Filmzug alles gebracht hat-und wie er schließlich in der Ferne verschwinden wird."



Er mache im Übrigen Filme, von denen er "hoffe und glaube, dass sie bleiben werden und auch in 50 Jahren noch mit Gewinn betrachtet werden können", meint Tscherkassky noch. "Ich will wirklich etwas zur Filmgeschichte beitragen. Geld werfen diese Werke ohnehin nicht ab, wenn ich also derart viel Zeit meines Lebens in sie investiere, sollten sie sich auch als dauerhaft erweisen."