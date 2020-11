Filmempfehlungen für die kinofreie Zeit

Der Pool, aus dem die folgenden Hinweise geschöpft wurden, ist monumental: Aus rund 600 Filmen aller Arten und Längen, gesehen auf Streaming-Portalen seit dem Lockdown eins, ist diese Liste destilliert. Die Auswahlkriterien: Portale mit reichem Angebot und Filme mit Begeisterungspotenzial, die in vertretbarer Qualität online stehen. Keine Serien. Keine Filme, die bei uns ohnehin schon im Kino liefen. Das Problem: Es sind immer noch zu viele. Fangen wir also, ad absurdum, bei A an.