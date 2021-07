Z... ZEHNTAUSEND. Hier sind natürlich nicht die üblichen oberen Privilegierten gemeint, sondern, dass Weiz eine Stadt mit rund 10.000 Einwohner*innen ist. Und für so eine mittelgroße Provinzstadt, in der jede/r jeden kennt, ist es nicht üblich, dass es so viele Bands gab bzw. gibt. Die Menschen, die früher schon zum Luis oder in die „Hall“ gegangen sind, trifft man auch immer wieder und überall dort, wo es gute Musik zu hören gibt. Der Zusammenhalt in der Szene ist auch nach wie vor gegeben, wie das Music-Hall-Revival-Fest „Legends of the Hall“, das mit fast 700 Menschen restlos ausverkauft war, im Jahre 2017 eindrucksvoll bewiesen hat. Nun heißt es aber auch dranbleiben, damit auch die jüngste „Fortgeh-Generation“ in die Punk-City eingebunden werden kann.