Für zehn Oscars nominiert: Das Kinokunstspektakel „The Brutalist“

Auf dem Papier mutet die Zusammenkunft all der existenziellen Themen, mit denen Brady Corbet seinen neuen Film ausgestattet hat, überfordernd an: Holocaust, Migration und Arbeit, Macht, Kunst und Kapitalismus. „The Brutalist“, dreieinhalb Stunden lang und gedreht auf 70mm-Material, ist monumental und symphonisch – eine paradoxe Mischung aus Maßlosigkeit und Präzision.

Ein Tiefstapler war Corbet nie: Als Teenager schon hat das Wunderkind, heute 36, im Kino Eindruck hinterlassen, 2007 etwa als Soziopath in Michael Hanekes US-Eigen-Remake „Funny Games“. Sein Regiedebüt, die Faschismus-Allegorie „The Childhood of a Leader“ (2015), drehte der Amerikaner mit 25. Nach „Vox Lux“ (2018), seiner eher glücklosen zweiten Inszenierung, machte Corbet erst einmal Pause. Um im September 2024 beim Filmfest in Venedig ein verblüffendes, mit seiner Partnerin Mona Fastvold geschriebenes Kinokunstspektakel zu enthüllen, das nun auch in Österreich zu besichtigen ist: „The Brutalist“ dramatisiert die Nachkriegsbiografie eines fiktiven, von Adrien Brody souverän verkörperten Architekten, der den Holocaust überlebt hat, in den USA aber auf einen dubiosen Gönner (Guy Pearce) trifft, der sein Leben zu zerstören droht.