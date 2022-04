Gegenwartsmärchen und Todeskomödien: Lebe lieber ungewöhnlich!

Koberidzes zweiter, international bereits vielfach ausgezeichneter Langfilm variiert in magisch-realistischen Skizzen das alte Motiv der Liebenden, die schicksalhaft voneinander ferngehalten werden: Ein junges Paar zieht sich einen mysteriösen Fluch zu, der sie äußerlich verwandelt; so können sie einander nicht mehr wiedererkennen, bleiben aber per Zufallsfügung in Verbindung. In der georgischen Kleinstadt Kutaissi gedreht, vermittelt die semidokumentarische, aus Licht, Gesten und Musik gebaute Inszenierung ein sehr präzises Bild ihres Schauplatzes, an dem beseelte Dinge, Pflanzen und Tiere sowie ein allwissender Erzähler auftreten.