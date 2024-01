Golden Globes 2024: Triumphzug für das nukleare Kino

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Hollywoods awards season beginnt mit einem Spektakel, dessen seit Jahren (wegen mangelnder Diversität und strukturellem Rassismus) angeschlagener Ruf seltsamerweise nicht zu einem merklichen Verlust an Bedeutung geführt hat. Zur alljährlichen Golden-Globes-Gala – die Preise werden seit 1944 von Vertreterinnen und Vertretern der Auslandspresse in Los Angeles vergeben – strömt die Film- und Fernsehprominenz weiterhin in erstaunlichen Scharen; und die hier gefällten Auszeichnungen werden immer noch als richtungsweisend für die einige Wochen später (heuer in der Nacht von 10. auf 11. März) stattfindende Oscar-Show betrachtet.

Zwei der wichtigsten Preise in der Schiene „Komödie/Musical“ gingen an das derzeit wohl originellste Kinowerk, an Yorgos Lanthimos’ „Poor Things“: die Golden Globes für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin, die Amerikanerin Emma Stone (mehr zu diesem Werk und zu Stones unglaublicher Performance werden Sie übrigens in der kommenden Ausgabe des profil finden). Als besten Haupt- und beste Nebendarstellerin im komödiantischen Fach erkannte man zwei ebenfalls virtuose Schauspielkräfte, die Alexander Paynes tragikomisches College-Panorama „The Holdovers“ tragen: Paul Giamatti und Da’Vine Joy Randolph.

Als bester, naturgemäß konkurrenzloser Animationsfilm wurde Hayao Miyazakis surreales Meisterstück „Der Junge und der Reiher“ prämiert. Zur besten fremdsprachigen Produktion erklärte man Justine Triets subtilen Ehekrimi „Anatomie eines Falls“, der auch in der Kategorie Drehbuch einen Globe erhielt. Greta Gerwigs globaler Blockbuster „Barbie“ wurde, obgleich neunmal nominiert, mit zwei Würdigungen abgespeist: mit dem neuen Preis für Kinematografie- und Kinokassenleistung und jenem für den besten Filmsong (von und mit Billie Eilish). Nur Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ wurde, gemessen an der Zahl der Nominierungen, noch heftiger ignoriert: Lediglich Lily Gladstone wurde als beste Hauptdarstellerin eines Filmdramas geehrt.