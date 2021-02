Hans Söllner: "Mit der Wahrheit kann man nicht aufhören"

profil: Was wir nicht ganz verstanden haben, ist eine Passage im Buch, in der Sie sagen: "Ich glaube nicht, dass wir in einer Demokratie leben." Söllner: Ja, was heißt denn Demokratie? Anscheinend kommt das aus dem Griechischen. Das Volk? Herrscht? Aber das tun wir ja nicht! Es herrschen ein paar Parteien, es herrscht die Wirtschaft, aber ich herrsche nicht. Auf mich hört niemand. Wenn's nach mir ginge, würde ich die Grenzen aufmachen, dann würde ich das in Fluss bringen, was sich da staut vor Ungarn, vor Österreich, vor Deutschland, wo auch immer. Es verteilt sich doch sowieso. Es werden ja nicht zwei Millionen nach Bayern einfallen und dort bleiben, verstehst? Warum stoppe ich diesen Fluss und ärgere mich dann, wenn links und rechts das Ufer überschwemmt ist?