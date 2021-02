HBO-Serie „The Night Of“: Schuld und Sühne in NYC

Ein junger Mann sitzt im Warteraum einer New Yorker Polizeistation. Er ist nervös, schabt mit seinen Füßen, der Schweiß rinnt ihm über sein Gesucht. Er versucht seine verletzte Hand zu verstecken und wartet darauf, von den Beamten verhört zu werden. Eigentlich wurde er nur wegen einer Bagatelle mit aufs Revier genommen. Falsch abgebogen. Blöd nur, dass in seiner Lederjacke ein blutverschmiertes Messer steckt. Was gut beginnt, wird noch besser. Die Ausgangslage der neueste Miniserie aus dem Hause HBO ist schnell erzählt: Der pakistanische Student Naz (Riz Ahmed) ist in Manhattan auf eine Party eingeladen. Als seine Mitfahrgelegenheit verpasst, schnappt er sich ungefragt das Taxi seines Vaters, um von Queens in die Lower Eastside zu kommen. Als er unterwegs eine junge Frau mitnimmt, soll sich in einer Nacht sein ganzes Leben ändern. Naz wird des Mordes angeklagt und gerät mit seinem Verteidiger John Stone (John Turturro) in die Mühlen der amerikanischen Justiz. Dabei kommt das düstere „The Night Of“ genau zur richtigen Zeit – und ist nach dem „Game of Thrones“-Kater der erfrischende Sprung ins eiskalte Becken. Mit Drachen, verrückten Königen und Fabelwesen hat die achtteilige Geschichte der Serienschöpfer Steven Zaillian („Schindlers Liste“) und Richard Price („The Wire“) nämlich gar nichts zu tun.