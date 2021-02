Heinz Strunk: „Schlimmer geht es kaum“

profil: Vier Frauen hat der Nachtwächter Fritz Honka in den Siebzigern in Hamburg getötet. Die Leichenteile hat er über Jahre in seiner Wohnung versteckt. Was hat Sie an der realen Figur eines Frauenmörders interessiert? Heinz Strunk: Das Thema hat sich aufgedrängt. Ich war in Honkas Stammkneipe, dem „Goldenen Handschuh“ in St. Pauli, immer wieder selbst zu Gast. Honka hat in dieser Trinkerkneipe auch seine Opfer kennen gelernt.