Herzens-Bildungsministerium: neue Filme über Schule und Aufklärungsarbeit

Museen sind pädagogische Institutionen, in deren Innenwelten an der Akkumulation und der Weitervermittlung von Wissen gearbeitet wird. Wiens Naturhistorisches Museum (NHM) eignet sich besonders gut dafür, die immense Bandbreite der Forschungs- und Präsentationsaktivitäten zu zeigen, die an einem solchen Haus durchgeführt werden. Joerg Burgers Dokumentarfilm „Archiv der Zukunft“ streift nicht nur durch die Räume des Museums, sondern auch durch die Hinterzimmer, durch Archivkorridore und Labore, durch all die Schauplätze, in denen die Belegschaft werkt, verzeichnet, ermittelt und sichert. Die toten Augen der präparierten Tiere blicken einen an, in einer Mischung aus Vorwurf und Warnung.