Revolte in Orange, Weiß & Grün: Aus Belfast ins Weltkino

Mitverantwortlich für diese Erfolge ist ein ehemaliger Journalist, Werbegestalter und Dokumentarfilmer namens Rich Peppiatt: An einem kalten Jännertag sitzt der „Kneecap“-Regisseur und -Autor in einem Berliner Hotel und erzählt in selbstironischem Tonfall und mit der Aufgekratztheit eines eigentlich Übermüdeten (er hatte einen „sehr frühen“ Frühflug nach Deutschland) von der Entstehung seines Films. Sechs ganze Jahre hat es ihn gekostet, ihn zu machen. Der Weg, sagt er im profil-Interview, sei steinig gewesen, aber lohnend. „Manche nennen den Film seltsamerweise ein Musical, dabei hasse ich Musicals. Ich meine, ich werde doch nicht unbeabsichtigt ein Musical gemacht haben? Kein Filmgenre mag ich weniger!“

Ein Musikfilm ist „Kneecap“ natürlich doch, das gibt Peppiatt schon zu: Und wer in Irland einen Musikfilm inszeniere, komme an Alan Parkers „The Commitments“ (1991) natürlich nicht vorbei. Deutlicher geprägt habe ihn aber „Trainspotting“ (1996), zwar kein Musical, aber doch „ein stark musikgeführter Film“ mit einem knalligen Pop-Soundtrack. Und „Die fabelhafte Welt der Amélie“ (2001) habe ihn so schwer beeindruckt, dass er nach jenem stilistisch so verspielten Film sogar seine jüngste Tochter benannt habe. „Damals schwor ich mir eines: Wenn ich je einen Spielfilm machen würde, müsste er ebenso kreativ und wagemutig sein wie ‚Amelie‘.“ Man müsse in aller Freiheit tun und lassen können, was immer man wolle: die vierte Wand abreißen, quer durch die Zeiten springen, whatever.