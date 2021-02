„House of Cards“, Staffel fünf: Im Kriegsmodus

Das soll sich nun ändern. In der neuen, bereits fünften Staffel von „House of Cards“, die in Österreich ab dem 30. Mai auf dem Bezahlsender „Sky“ zu sehen ist, deutet vieles darauf hin, dass First Lady Claire Underwood (Robin Wright) bald selbst das Zepter in der Hand halten wird – oder zumindest danach greift. Am Ende der vierten Staffel, und die neuen Folgen schließen hier nahtlos an, meinte man das Ende von Präsident Underwood vor Augen zu haben. Angeschlagen von einem Attentat, das er nur mit Müh, Not und List überlebte, desaströsen Umfragewerten, einem starken Gegenkandidaten und einer investigativen Zeitungsgeschichte, die seine Administration zu Fall bringen drohte, schien sein Schicksal bereits besiegelt.