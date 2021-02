Im Keller: Cobalt, Amon Amarth, Gadget, Oranssi Pazuzu

Wacken Open Air 2004, zwei Uhr früh. Die sengende Hitze hängt auch in der Nacht noch schwer über der schleswig-holsteinischen Einöde, während sich die schwedische Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth eine gute Stunde um Kopf und Kragen spielt. Zwölf Jahre und einige Alben später, steht der Auftritt noch immer sinnbildlich für eine Band, die in ihrer Karriere kaum Kompromisse und noch weniger Konventionen eingegangen ist. „I’m an Outcast, All alone / I’m a nomad without home / I’m an Outlaw, I’m disowned / And I’m no Man’s Son“, heißt es in der Vorabsingle „First Kill“. „Jomsviking“, ihr aktuelles Album, schließt nahtlos an diese Tradition an und spielt gekonnt mit den klischeevollen Wikinger-Themen, raffinierten Melodie-Bögen und mitreißenden Refrains; erzählt epische Geschichten von Heldentum, dem Kampf um Liebe, Tod und Ruhm. Raise your Horns! (7.9/10)