"Innen Leben"/"Insyriated": Der Syrienkrieg als beklemmendes Kammerspiel

Es braucht nur wenige Einstellungen, um den Zuschauer in den permanenten Ausnahmezustand des Krieges hineinzuversetzen. Der belgische Regisseur und Kameramann Philippe Van Leeuws hat mit „Insyriated“ nicht nur einen der wichtigsten Filme der Panorama-Schiene des Festivals vorgestellt, er versetzt die Zuseher auch in eine kaum auszuhaltende Situation. Kein Wunder: Während man in einem Berliner Kinosaal den Schicksalen dieser zufälligen Schicksalsgemeinschaft folgt, wütet der Kriegsterror in Syrien bereits im siebten Jahr. Ein Ende scheint mit jedem neuen Monat weiter in die Ferne zu rücken. Antworten auf dringliche Fragen fehlen.