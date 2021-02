Häusliche Abgründe: Jakob M. Erwas faszinierendes Kammerspiel „HomeSick“

profil: Ihr Film weckt Assoziationen von Haneke bis Hitchcock. Zitieren Sie bewusst – oder lassen Sie sich inspirieren? Erwa: Jeder kann in „ HomeSick“ sehen, was er will. Ich versuche meine eigenen Filme zu drehen, meine eigene Formensprache zu finden. Es gibt natürlich Referenzfilme, aber zu kopieren wäre mir zu einfach.