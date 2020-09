Joachim Meyerhoff: "Dieses Wort, dieses entsetzliche Wort"

profil: Das klingt eigenartig für jemanden, der von seinen Büchern 2,3 Millionen Exemplare verkaufte.

Meyerhoff: Ich wusste es tatsächlich nicht. Und dann schenkt einem die Katastrophe dieses fantastische Thema. Durch das, was ich mir für mich auf keinen Fall wünschte, wurde mir eine glückselig machende Intensität als Erzähler beschert.



profil: Da befinden Sie sich mit Ihrem Ausdrucksarsenal natürlich auch in einer privilegierten Situation.

Meyerhoff: Das stimmt. Aber es gibt ja auch Manager, die nach einem Burn-out aussteigen und wandern gehen und beim Gehen denken: Was war das nur für ein Quatsch, für den ich mich da zerrissen habe?



profil: Wie schmerzhaft war es, beim Schreiben die Tragödie noch einmal zu durchleben?

Meyerhoff: Ich sehe mich als Erzähler, und im Erzählen stellt sich Distanz ein. Ich musste diesem entsetzlichem Wort andere Worte entgegensetzen.



profil: Was für ein Wort?

Meyerhoff: Dieses Wort, dieses entsetzliche Wort Schlaganfall. Aber das ist die Wahrheit, die einem widerfahren ist.



profil: Sie schreiben sehr ausführlich über die Prozedur des Pinkel-Scheiterns in eine Glasflasche im Bett der Intensivstation. Gab es bei solchen Passagen auch so was wie Selbstschutzreflexe?

Meyerhoff: Je persönlicher man etwas schildert, desto allgemeingültiger wird es. Es gibt fast 300.000 Schlaganfälle jährlich im deutschsprachigen Raum. Auch in meinem Alter ist das lange nicht so ungewöhnlich, wie ich dachte. Was viele vielleicht unterschätzen: Hinter dieser zusammengebauten, teils überhöhten Welt eines Romans liegt noch eine ganz andere, nämlich meine eigene, die ich aber nicht preisgeben will. Ich trage meine Haut nicht zu Markte und stehe auch nicht völlig nackt da, wenn ich mich in dieser Schwäche zeige. Das Erzählen ist wie ein Schutz.



profil: Schwebt nicht auch die Gefahr mit, dass man durch so einen Text auf den medizinischen Ernstfall reduziert wird?

Meyerhoff: Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Text überhaupt veröffentlichen will. Thomas Ostermeier (Intendant der Berliner Schaubühne, Anm.) ermöglichte mir, ihn vor Publikum zu lesen. Wenn sich da Betroffenheit und beklemmende Stille eingestellt hätten, hätte ich es auf gar keinen Fall gemacht. Ich wollte nicht leidend und als eine Art Schlaganfall-Beauftragter rüberkommen. Ich wollte die Geschichte mit Komik zerschießen und transformieren zu etwas, in dem das Ernste wie Tragische und das Komische wie Groteske nahe beieinander liegen. So wollte ich mir das Narrativ, das mir das Ereignis weggerissen hat, zurückholen.



profil: Um damit auch die Kontrolle über das entglittene Leben wieder zu kriegen?

Meyerhoff: Kontrolle klingt so bürokratisch. Ich versuchte, nicht von der Last der Ernsthaftigkeit, die ein solcher Vorfall einfordert, erdrückt zu werden. Ich wollte, dass man eben auch ein Spinner bleiben darf und nicht ausschließlich so ein armseliges Männchen im Nachthemd ist.



profil: Kein Früchtetee-Trinker, sondern ein Stroke-Unit-Dandy, wie Sie schreiben.

Meyerhoff: Ein Spinner, ein Dandy, ein Hallodri, einer, der nachts in den Spitalsgängen Ballett tanzt. Es sind einfach Versuche, den Kopf wieder über Wasser zu bekommen.



profil: Sie schreiben auch über die Trennung von Ihrer ersten Frau und Ihrer neuen Liebe. Mussten Sie sich diese Blicke ins Private absegnen lassen?

Meyerhoff: Ich habe zuerst geschrieben, und dann konnten es natürlich alle lesen. Meine Töchter machten einige kritische Anmerkungen. Tatsächlich ist das ja auch kein Text über ein Patchwork-Konstrukt. Das hätte ich niemandem zugemutet, auch mir nicht. Das Private bleibt nur in der Andeutung, der Nukleus der Geschichte ist dieses Ausgeliefertsein und wie diese Zerbrechlichkeit über mich kam.



profil: Sie deuten auch Ihren Trennungsschmerz und Ihr schlechtes Gewissen an. Was kann man Männern in ähnlichen Situationen raten?

Meyerhoff: Ich bin nicht der Richtige, um irgendetwas raten zu können. Ich stehe dieser Patchwork-Verherrlichung kritisch gegenüber, weil sie alle fordert und auch überfordert. Vielleicht hilft auch dieser in die Jahre gekommene Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Er stimmt oft nicht, denn manche Wunden sind unheilbar, aber Schuld und Schmerz verlieren nach den Jahren an Dynamik.