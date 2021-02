Karl Markovics: „Vor Gott würde ich mich fürchten“

profil: Ihren Film „Superwelt“ siedeln Sie in einer niederösterreichischen Kleinstadt an. Warum haben Sie Ihren Schauplatz in diese spürbar beengende Lebenswelt verlegt? Karl Markovics: Das ist ja kein österreichisches Phänomen. Diese kleine Siedlung spiegelt die Lebensrealität eines Gutteils der Menschen wider. Das ist der Traum vom kleinen Glück, mit einem eigenen Haus am Stadtrand – und doch so zivilisiert, dass man die Umgebung nicht mehr wirklich als Natur erkennen muss. Die Natur als Bedrohung existiert hier nicht mehr.