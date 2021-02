„Kinders“ und „Im Spinnwebhaus“: Kinder sind auch nur Menschen

„Du bist jetzt der Chef“, sagt die überforderte Mutter zu ihrem ältesten Sohn, ehe sie sich aus dem Staub macht. Weniger Minuten später hat sie ihre Sachen gepackt, das Chaos-Haus verlassen. Auch der Vater will oder kann sich um die gemeinsamen Kinder nicht kümmern. Mit „Im Spinnwebhaus“, einer in Deutschland produzierten Regiearbeit der Österreicherin Mara Eibl-Eibesfeldt, zeigt die Grazer Diagonale ein – vor allem in Sachen Kinderschauspiel erstaunlich souverän gefertigtes – Drama zwischen modernem Märchen und psychologischem Thriller.