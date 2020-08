Kino: Christopher Nolans rauschhafter Agenten-Actionfilm "Tenet“

Hollywood hat sich letzthin rar gemacht, wenigstens in den Kinos; viele der verfügbaren Großproduktionen wurden verschoben, weil im krisengeplagten Nordamerika gerade in den Großstädten, wo das meiste Geld gemacht wird, die Lichtspielhäuser geschlossen halten. Die Streamingdienste haben inzwischen die Oberhand gewonnen, Disney+ etwa versucht ab 4. September, mit „Mulan“, dem Realfilm-Remake eines 22 Jahre alten Trickfilms, das nötige Millionengeschäft zu machen. Allerdings benötigt jener Film, nur um seine Ausgaben zu decken, 8,4 Millionen Kunden, die zusätzliche 30 Dollar für den „Mulan“-Stream auszugeben bereit sind. Das heißt, jeder siebente Abonnent von Disney+ müsste diese Summe in den kommenden paar Wochen lockermachen. Riskante Rechnung.

Mit über 200 Millionen Dollar „Tenet“ hat ein ähnlich hohes Produktionsbudget wie „Mulan“; die Marketingkosten aber, die durch die dreimalige Verschiebung des Filmstarts um jeweils zwei Wochen angefallen sind, haben dazu geführt, dass der Film nun, wie Branchenzeitungen vorrechnen, an 450 Millionen Dollar weltweit einspielen müsste, um nicht Verluste zu machen. In Europa und Kanada startet „Tenet“ diese Woche, in den USA am 3. September, obwohl die beiden größten US-Filmmärkte, New York City und Los Angeles, längerfristig ausfallen dürften.

„Tenet“ ist ein smarter Filmtitel, ein Palindrom, zugleich das Wort für Glaubensgrundsatz, Prinzip, Theorem: Tenet benennt die Mission des namenlosen Helden – charismatisch dargestellt von dem Ex-Footballer John David Washington ("BlacKkKlansmen"), der sich das Wissen aneignet, die umgekehrt laufende Zeit für sich zu nutzen. Ein über Leichen gehender und in die Zukunft vernetzter Oligarch und Waffenhändler, verkörpert von Kenneth Branagh mit viel manieristischer Bosheit (und starkem russischen Akzent, aus der Mottenkiste des Agentenfilms), soll daran gehindert werden, die Welt auszulöschen. Die Australierin Elizabeth Debicki und Robert Pattinson komplettieren die attraktive Besetzung. Der auffällige elektronische Soundtrack des jungen Schweden Ludwig Göransson, Oscar-Preisträger für seine Musik zu dem Superheldenspektakel "Black Panther" (2018) ist ein definitives Plus: Die Musik färbt die Erzählung von Anfang an spektakulär düster, erscheint derart maßgeschneidert, dass die Klänge mit den Texturen der Bilder und der Geschwindigkeit der Kamerabewegungen oft ganz exakt übereinstimmen.

Über die Mechanik der Zeit nachzudenken heißt auch: über das Kino nachzudenken. Nolan ist ein craftsman, ein Kinohandwerker, er dreht grundsätzlich mit analogem Filmmaterial (hier wieder: 70mm-Film im IMAX-Format). Er weiß das Materielle zu schätzen als Gegenwert zur digitalen Augenauswischerei: In „Tenet“ wird eine echte Boing 747 verschrottet und in Brand gesetzt, angeblich konnte Nolan nachweisen, dass dies „kosteneffektiver“ sei als auf virtuelle computergrafische Animation zu setzen. Die Ungreifbarkeit der Zeit und das Wesen der Erinnerung gehören zu Nolans Obsessionen, der Kunst-Blockbuster ist seine Vision. Mit „Tenet“ knüpft Nolan an einen Film an, den er vor zehn Jahren in die Kinos gebracht hat, der vom Hantieren mit Träumen und widerrechtlich ins Bewusstsein der Menschen implementierten Ideen handelte: Der surrealistische SciFi-Thriller „Inception“ war, genau wie „Tenet“ eine nerdige Physik-Lektion und trotzdem extrem erfolgreich, sie spielte weltweit, wohl auch ihres Helden wegen (Leonardo DiCaprio), 830 Millionen Dollar ein – das Fünffache seines Budgets.

Ob dies in Zeiten der erzwungenen Kinoentwöhnung wieder gelingen kann, wird erst noch zu beweisen sein. Eine Nebenfigur, die dem Helden das Phänomen der invertierten Objekte vertraut machen will, bringt das Mantra dieses Films jedenfalls auf den Punkt: "Don't try to understand it. Feel it."