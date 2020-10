Kino: Ein neuer Dokumentarfilm über das Leben von Greta Thunberg

Ein Anruf von profil in Portland, Oregon, bei US-Regisseur Todd Haynes, 59, der gerade an der Postproduktion seines ersten Dokumentarfilms (über die legendäre Band Velvet Underground) sitzt. Ein "Kreuzzug" sei Bilotts über zwei Jahrzehnte verfolgte Idee, den Konzern zur Strecke zu bringen, sagt Haynes. Das sei auch gespenstisch. "Man erkennt mörderische Profitinteressen, sieht die Regierung an der Seite der Konzerne. Es macht einen verrückt. Solche Menschen können irgendwann nicht mehr aufhören mit einem Kampf, um den sie gar nicht gebeten hatten. Und ihr Zorn wächst, zudem isoliert man sich in seinem beruflichen und sozialen Umfeld. Je größer diese Geschichte wird, desto kleiner wird deine Welt. Man schrumpft in diese Innenräume zurück, in denen man monatelang nur Akten durchforstet."



Der Schauspieler Mark Ruffalo erkannte das Potenzial dieser Geschichte, als er Nathaniel Richs 2016 veröffentlichten Artikel über Bilotts Duell mit dem Konzern ("The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare")im Magazin der "New York Times" las. Ruffalo ist in Klimabelangen seit 20 Jahren aktiv, er war die treibende Kraft hinter diesem Film, den er auch koproduziert hat. "Wir reisten nach West Virginia und Cincinnati, um all die realen Player dieser Story zu treffen", erzählt Haynes. "Bilott war sehr offen, hatte aber auch Angst: Er war eine Zeit lang wirklich davon ausgegangen, dass seine Gegenspieler erwogen, ihn aus dem Weg zu räumen."



Die Kameraarbeit Ed Lachmans ist wie Haynes' Inszenierung sehr klassisch, stellt auf schauspielerische Präzision (neben Ruffalo treten Anne Hathaway, Tim Robbins und Bill Pullman auf) scharf: Ruffalo spielt den Helden uneitel und eigenbrötlerisch. "Als Verteidiger solcher Konzerne hatte er an ein System geglaubt, das vorgab, ein Gleichgewicht von staatlicher Regulierung und Konzerninteressen in Umweltfragen herstellen zu können. Aber je mehr er sich in die Materie vertiefte, desto klarer wurde ihm, dass das nicht stimmte. Seine Erfahrungen veränderten ihn physisch und psychisch."Ihn habe diese Story "auch aus kinematografischer Perspektive, aus ästhetischen Gründen" fasziniert, bekennt Haynes und zitiert die Filme "All the President's Men" (1976), "Silkwood" (1983) und Michael Manns "The Insider" (1999). "All diese Werke basieren auf wahren Geschichten, sie besitzen diese brütende Qualität; es sind Beschreibungen der psychischen Kosten, die Einzelkämpfer erleben, wenn sie Machtmissbrauch und industrielle Korruption aufdecken."So ungleich sie erscheinen mögen: Thunberg und Bilott sind Archetypen des Umweltaktivismus-Nerds, die sich auf eigenes Risiko in den Kampf für eine bessere Welt wühlen.



Auf eigenes Risiko wird übrigens auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich der Premiere von "I am Greta" im Wiener Gartenbaukino den Ehrenschutz übernehmen: Denn ausgerechnet zu Zeitlupenbildern von Thunbergs Treffen mit Van der Bellen in der Hofburg denkt die Heldin im Film laut darüber nach, wie fake diese Treffen in den Regierungspalästen und Schlössern seien, wie unwohl sie sich dabei stets fühle: Sie höre immer nur, es sei so wunderbar, ihr zu begegnen, wie großartig ihre Arbeit sei, und man verspreche, sich in Klimafragen zu bessern. "Und dann tun sie alle nichts", setzt Greta Thunberg nach: "Sie spielen nur ihre Rollen, tun nur so, als ob." Die Kritik des mahnenden Kindes ist, sogar im Fall eines grünen Präsidenten, kaum von der Hand zu weisen.