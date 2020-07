Kino: Horrorfilme als politische Allegorien

In "Bacurau" werden Western, Kriegsfilm, Ethno-Horror und Science-Fiction- Assoziationen zu einer irritierenden Splatter-Comedy verquirlt, in "Zombi Child" wird ein Untotendrama mit politischer Theorie und einer Coming-of-age-Satire verklammert. Die intellektuelle Fraktion im globalisierten Autorenfilm setzt auf wilde Gattungsmischverhältnisse. In beiden Fällen hat der Flirt mit der Frivolität des Horrorfilms aber seine Berechtigung: Während die exploitation im Kino produktive Erschütterungen erzeugen kann, ist die reale Ausbeutung mit allen verfügbaren Mitteln zu bekämpfen - zum Beispiel jenen der Kunst.



Die Regiekräfte hinter "Bacurau" und "Zombi Child" sind für dissidentes soziopolitisches Kino bekannt: Der Brasilianer Kleber Mendonça Filho, 51, hat sich schon in seinen ersten beiden Filmen -in "Neighboring Sounds" (2012) und "Aquarius" (2016) - mit dem Widerstandsgeist wehrhafter Gemeinschaften befasst; er gilt als erbitterter Kämpfer gegen den Rechtsruck in seiner Heimat. Der französische Autor und Regisseur Bertrand Bonello, ebenfalls 51, spielt grundsätzlich auf Risiko, wie er zuletzt mit "Nocturama" (2016), einer Studie der jugendlichen Sehnsucht nach terroristischem Aktionismus, bewies. Bonello wagt sich an besetzte Themen, setzt sich kühl mit Phänomenen auseinander, die andere gern verlachen; er arbeitet schnell, aber fundiert: "Zombi Child" ist sein achter Film in kaum mehr als 20 Jahren: eine Schauergeschichte, die zwischen Haiti und Frankreich, zwischen 1962 und 2019 spielt.



Bonello geht von dem dokumentierten Fall des Haitianers Clairvius Narcisse aus, der in den 1980er-Jahren angab, mittels Voodoo-Praktiken vergiftet, begraben, als Untoter (in lokalem Kreolisch: als "Zombi") wieder ausgegraben und in den Zuckerrohrplantagen versklavt worden zu sein. Den historischen Bildern setzt Bonello das Gegenwartsleben einer Gruppe privilegierter weißer Schülerinnen in einem Elite-Internat bei Paris entgegen. In holzgetäfelten Hallen hängen sie ihren Teenager-Träumen nach, gründen "literarische" Geheimzirkel, um heimlich Alkohol zu konsumieren und sich an der gruseligen Atmosphäre weiden zu können. Bis eine junge schwarze Mitschülerin zur Obsession der Mädchen wird: Sie verschaffen ihr Zutritt in ihre Clique - und lassen so alte Traumata aufbrechen. An zwei Stellen zitiert Bonello den heute 93-jährigen haitianischen Dichter René Depestre, der den Ursprung des Zombie-Mythos in der Geschichte der Sklaverei sieht. Die Kolonialmächte und Ausbeuter reduzierten wehrlose Menschen auf ihre Arbeitskraft, "stahlen ihnen Geist und Vernunft", wie Depestre schreibt. Bonello teilt diese Idee und verwandelt sie in eine Zombie-Fabel, die nicht auf Esoterik zielt, sondern auf handfeste politische Agitation: "Zombi Child" ist ein Aufruf zu antirassistischem Denken und humanistischer Revolte.