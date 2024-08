Klimakrisentänze: Wie der Choreograf Jérôme Bel sein Medium dekonstruiert

Das zeigt unseren Narzissmus: Alles in der Welt scheint nur auf uns bezogen zu sein. Dabei übersieht das Säugetier Mensch seine Zugehörigkeit zur Fauna, oder?

Zhong Mengual

Absolut. Es wäre aber auch falsch, nichtmenschliche über menschliche Belange zu stellen, als wären Letztere nicht mehr wichtig; damit würde man nur den Dualismus festigen, den wir geerbt haben. Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit zu verlagern, menschliche Perspektiven mit nichtmenschlichen Welten auszusöhnen.

Unter den „nichtmenschlichen Tänzen“, die Bel nun auflistet, findet sich Loie Fullers berühmter „Serpentine Dance“ von 1891, in dem mit aufgewirbelten Seidentüchern erstaunlich konkret Blumenformen, Schmetterlings- und Vogelflug nachgebildet werden. Auch in Pina Bauschs 1982 uraufgeführtem „Nelken“-Stück, das übrigens bei ImPulsTanz nächstes Jahr wieder zu sehen sein wird, und in Isadora Duncans um 1900 entstandener „Water Study“ geht es um das Verhältnis von Mensch und Natur. Dazu kommen Arbeiten von Marius Petipa, Xavier Le Roy and Sergiu Matis.

Kann man Ökologie überhaupt in abstrakten Choreografien fassen?

Bel

Mit den Mitteln des Tanzes vom Nichtmenschlichen zu sprechen, ist das Schwierigste überhaupt, denn er basiert bekanntlich auf menschlichem Zutun. Da sind das Kino, die Anthropologie und die Philosophie besser dran. Im Tanz und am Theater ist das ein Alptraum.

Die Recherche war zentral für dieses Stück?

Bel

Ja. Ich begann mit der simplen Idee, zurück in die Geschichte zu gehen. Ich ging in Archive, durchforstete Standardwerke, konsultierte Expertinnen. Aber es gab keinerlei Studien zur Repräsentation des Nichtmenschlichen in der Tanzgeschichte. Ich fühlte mich plötzlich sehr allein. Zufällig stieß ich dann auf Estelle, die nicht über Tanz, sondern über Malerei geforscht hatte. Und sie kannte verblüffenderweise meine Arbeit!

Wie gingen Sie gemeinsam vor?

Bel

Ich zeigte ihr bestimmte Choreografien, um mit ihr darüber zu diskutieren, ob sie für uns relevant sein könnten. Und dann kam der Louvre ins Spiel – und die superkomplizierte Frage der Copyrights und Aufführungslizenzen. Irgendwann dachte ich, auch der tanzversessene König Ludwig XIV. müsse da rein. Ich wusste zwar gar nichts über barocken Tanz. Aber da wir schon im Louvre waren, der ja das Zuhause des „Sonnenkönigs“ war, drängte die Idee sich auf.

Pina Bauschs berühmtes Werk „Nelken“ war in den 1980er-Jahren eine Art Initiation für Sie?

Bel

Pina war für mich sehr wichtig, ja. Ich war damals in meinen frühen Zwanzigern, ich lebte in Paris, wo man jedes Jahr mindestens zwei Pina-Performances erleben konnte. Das prägte mich – ähnlich wie mein Interesse an Amerikas abstraktem Formalismus, an Merce Cunningham und Trisha Brown. Aber heute, 40 Jahre später, kann ich sagen, dass Pinas Tanztheater der eigentliche Auslöser war, der mich zum Choreografen werden ließ.

In Ihrer Arbeit vermischen sich bildende Kunst, Performance Art, Tanz, Philosophie, Theorie. Sind die Begriffe Tanz und Choreografie für Ihre Arbeit zentral?

Bel

Nein, nicht wirklich. Ich bluffe doch nur. Ich komme vom Tanz, aber ich habe so viele andere Interessen. Der Begriff „Künstler“ ist gut, denn da weiß keiner, ob man Kabarett oder konzeptuelle Kunst macht. Aber es war auch toll, in den 1980er-Jahren in die Tanzwelt einzusteigen. In Frankreich war bis in die 1970er hinein alles nur klassisches Ballett, der moderne Tanz galt nichts. Dafür musste man nach Deutschland oder New York reisen. Insofern waren die 1980er-Jahre großartig, denn wir waren in der Kunstszene die Machtlosen. Und als solche hatten wir alle Freiheit.

Und diese Freiheit nutzten Sie.

Bel

Ja, auch wenn sich niemand für unsere Arbeit interessierte. Ich schuf damals Stücke, mit denen ich mir Probleme einhandelte, das Publikum warf mir vor, das sei kein Tanz, den ich da machte – und sie hatten recht! Aber alles, was ich tat, war auf Tanz bezogen, um den Tanz herum gedacht. Ich las Philosophie und Pierre Bourdieu, wollte alternative Wege gehen. Das war leicht für mich. Ich hatte eine philosophische Perspektive, keine praktische. Meine Kolleginnen und Kollegen trainierten wie wild, ich las bloß Bücher. Mich interessierten Ideen. Ich liebte Marcel Duchamp. Die Moderne und die Avantgarde waren meine Lehrmeisterinnen, mit ihnen wuchs ich auf. Mein absoluter Favorit war immer John Cage: Seine Ideen waren kühner als die aller anderen. Ich identifizierte mich stets mit Leuten wie ihm.

Cage hat gezeigt, wie reich und letztlich kompliziert in der Kunst das Allereinfachste, das scheinbar Kunstlose sein kann. Auch Sie traten stets gegen das Spektakel der Virtuosität an, gegen die „außerordentliche Bühnenleistung“.

Bel

Das ist meine Kritik am Kapitalismus, der ja ständig eine Art Spektakel einfordert. In „Non human dances“ kritisieren wir auch die westliche Kultur. Ich bin ein großer Fan südostasiatischer Tanzstile, indischer, japanischer Tänze, der Traditionen etwa des Kabuki- und des Nō-Theaters. Darin ist die Natur seit Jahrhunderten sehr präsent. Aber das wäre schwierig geworden, denn die asiatische Tanzgeschichte ist nicht mein Feld, darin bin ich nur Tourist. Und es wäre kulturelle Aneignung gewesen. So wurde es eben ein kritischer Abend über die westliche Tanzkunst, über den von Ludwig XIV. abstammenden „gelehrten Tanz“ (danse savante), der sich im 16. Jahrhundert schon von der Natur abgetrennt hatte.

Sie arbeiteten mit Amateuren, mit behinderten Menschen, Kindern, Nichttänzern. Nun mussten es Profis sein?

Bel

Allerdings. Ich brauchte für dieses Projekt die besten ihrer jeweiligen Kategorie. Estelle und ich recherchierten, als wollten wir eine Museumsshow kuratieren, die „Historischer Tanz im Zeitalter der Klimakrise“ heißen könnte. Es ist eigentlich eine geführte Tour durch eine chronologisch aufgebaute Tanzausstellung. Das war aber gar nicht so einfach, denn beispielsweise sind die Choreografien, nach denen am Hof Ludwigs des XIV. getanzt wurde, nicht überliefert. Ich bat also einen jungen Barocktänzer, den einstigen Tanzstil zu rekonstruieren. Aber das ist natürlich nicht die „Wahrheit“, tatsächlich ist das alles fake. Reine Spekulation. Mit Ausnahmen: Von Loïe Fullers 1891 entwickelten „Serpentinentanz“ gibt es eine Menge Filmdokumente. Sie kam aus Amerikas Music Halls, aus der populären Varieté-Kultur. Isadora Duncan dagegen verweigerte jede Filmaufzeichnung. Bei Pina Bausch war es einfach: Ihre Choreografien kann man per Internet-Tutorial lernen. Und dann unterhielten wir uns mit den noch lebenden Choreografen, deren Arbeit wir zitieren, mit Xavier Le Roy und Sergiu Matis, die all das, was wir bisher zu verstanden geglaubt hatten, wieder über den Haufen warfen. Es war schon lustig.

Die choreografischen Konzepttricks und Selbstreflexionen des Jérôme Bel sind legendär. Er lässt Gegenstände tanzen und studiert das Wesen der Körperbewegung am liebsten anhand von Menschen, die sich „normal“ bewegen, nicht „bravourös“. Gleich zwei seiner Stücke heißen wie er, haben aber nur entfernt mit ihm selbst zu tun. Bels oft auch hochkomisches Werk ist trügerisch simpel und stets theoretisch unterfüttert.

Sie suchen unaufhörlich nach neuen Formen, fantasieren gern über die konventionelle 60-Minuten-Choreografie hinaus.

Bel

Absolut. Es ärgert mich immer noch, dass der ganze Gegenwarts-Tanzbetrieb sich derart faul auf diese einstündigen Abende geeignet zu haben scheint! Aber dann entdeckte ich den ecuadorianischen Choreografen Fabián Barba, der 2009 für eine Show neun Soli der legendären Tänzerin Mary Wigman rekonstruierte. Da gab es jeweils drei oder vier Minuten Tanz – und dann fünf Minuten Wartezeit auf die nächste Choreografie. Ich saß im Publikum und wurde fast verrückt! Warum war mir das nicht eingefallen? Und Isadora Duncan schaffte es, in drei Minuten den Unfalltod ihrer beiden Kinder zu tanzen! Und das funktioniert! Am Ende weint man. Also warum dehnen wir jede unsere Choreografien auf eine Stunde aus? Es gibt so viele schlechte Tanzabende, die – auf 10 oder 15 Minuten gekürzt – Meisterwerke sein könnten. Aber wir strecken, dehnen und verlängern, weil wir unsere Choreografien verkaufen müssen. Ich liebe das kurze Format, das übrigens nicht neu, sondern eben uralt ist. Leute wie Merce Cunningham und Trisha Brown arbeiteten in New York auch an 20-Minuten-Stücken, reihten darin eine blendende Idee an die nächste. Heute wird aus einer Idee ein 60-minütiger Abend. Ich mag das nicht mehr. Eine Idee, eine Stunde. Sorry, ich hab keine Zeit mehr, ich bin bald 60. Lieber lese ich ein Buch oder schau mir einen Dokumentarfilm an, da krieg ich mehr Ideen geliefert.

Ihre radikalen Tanzdekonstruktionen stießen anfangs auf herbe Kritik und viel Intoleranz.

Bel

Das war kein großes Problem. Ich wusste eine Menge über die Avantgarde, halte John Cages berühmtes tonloses Stück „4’33’’“ für die gewaltigste Musik der Welt. Als Pina Bausch in den 1980ern in Paris auftrat, buhten die Leute die ganze Zeit. Ich wusste also aus Erfahrung: Wenn die Bourgeoisie gegen eine Show wetterte und tobte, war an ihr etwas dran. Als der russische Choreograf und Tänzer Vaslav Nijinsky 1913 Igor Strawinskys heute legendäres Ballett „Le sacre du printemps“ zur Uraufführung brachte, revoltierte das Publikum derart heftig dagegen, dass es nach drei Aufführungen abgesetzt wurde. Die Kunstgeschichte ist reich an völlig missverstandenen Arbeiten.

Bringen Sie angesichts der Klimakatastrophe noch so etwas wie Optimismus auf, was die Zukunft der Menschheit betrifft?

Bel

Nein, ich bin gar nicht optimistisch. Ich befinde mich gerade in einem Haus am Land, da muss man die Türen wegen der mörderischen Hitze schließen. Wir beide sind alt genug, um zu wissen, dass all das, was wir in den vergangenen fünf Jahren erlebt haben, nicht normal ist. Meine Tochter findet das nicht beunruhigend, es ist ihr egal, aber das liegt daran, dass sie nicht weiß, wie es früher war. Ich mache mir große Sorgen.

Sie fliegen seit 2019 nicht mehr?

Bel

Ja, auch deshalb suche ich nach neuen Strategien und Performance-Praktiken, die meine physische Anwesenheit unnötig machen. Ich probe über Videokonferenzen oder lasse Videos von lokalen Schauspielkräften moderieren: „Jérôme Bel“, letztes Jahr bei ImPulsTanz zu sehen, war ein solches Projekt, in dem ein Schauspieler – in Österreich war es Max Mayer – mich darstellte. Dieses Werk kann ich auch in Tokio, New York oder Buenos Aires zeigen. Mit „Non human dances“ kann ich natürlich nicht nach Amerika oder Asien reisen, die Tänzerinnen und Tänzer sind da nicht austauschbar, das sind hochspezialisierte Leute; vielleicht werde ich einen Film daraus machen fürs Internet, gratis abzurufen! Aber dann werden sich meine Produzenten wieder ärgern. Anders als Tänzerinnen und Tänzer können Schauspielkräfte ja alles darstellen, sie spielen Tschechow, am nächsten Abend einen König, danach einen Hund. Und wenn sie einen Hund spielen, können sie auch Jérôme Bel spielen.