"Kodak Dream": Das neue Bulbul-Album

Es heißt "Kodak Dream" und zeigt einen analogen Blitzwürfel auf dem Cover, was hervorragend passt: Dieses Album brennt hell und strahlend. In zehn ausdrucks- und verzerrerstarken Songs wird an der Kreuzung von Rock, Disco und Noise experimentiert. Zebo Adam schuf als Produzent einen erstaunlich harmonischen Sound, der an größere Bühnen und zum Teil wohl auch an Adams Arbeit mit den ebenfalls oberösterreichisch verwurzelten Grenzgängern Bilderbuch denken lässt. Ein zweitbester Songtitel deutet die Richtung an, in die "Kodak Dream" geht: "Make it Schnella". Der allerbeste Songtitel lautet allerdings "Fuckeroni", und man muss kein "Nul"-Fan sein, um das lustig zu finden. Bulbul ist übrigens ein persisches Wort und bedeutet: Nachtigall.