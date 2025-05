Die klingende Konfusion des Festivals ist der Soundtrack unserer Gegenwart. So bilde diese Musik jene zersplitterte Wirklichkeitserfahrung ab, die wir alle tagtäglich erleben, sagt Edlinger im profil-Gespräch. „Viele unserer Acts thematisieren ganz konkret oder auch ästhetisch-indirekt die Verwerfungen zwischen dem Globalen Süden und dem privilegierten Westen. Den verwendeten Musikformen und Technologien liegen bestimmte Herkünfte und Zugehörigkeiten zugrunde.“ Use Knife etwa seien ein belgisch-irakisches Trio, das – geboren aus dem Geist der Flucht aus dem Irak – eine düster-perkussive Industrial-World-Music spiele.

Man könne nun weiterdenken, was das Donaufestival – das mit einem Gesamtbudget von knapp 1,8 Millionen Euro operiert – im Vorjahr unter dem Begriff Community of Aliens in den Blick genommen habe: „Die Einsicht nicht nur in die Verschiedenheit der Menschen, sondern auch in die Diversität jedes aus zahllosen ungleichen Anteilen zusammengesetzten Individuums.“ Wir alle seien keine starren Identitäten. „In der Erfahrung ihrer Verschiedenheit gleichen die Menschen einander. Aus diesem Verhältnis von Differenz und Gleichheit lässt sich eine togetherness erschaffen, die innerhalb eines Festivals exemplarisch vorgeführt wird. Unsere Herausforderung ist es, Formen eines begrüßenswerten Miteinanders herzustellen, das Verschiedenheiten nicht leugnet, die Konflikte und Ungleichheiten, die in der Welt lauern, dabei aber auch nicht verharmlost.“