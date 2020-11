Stefan Grissemann: Panikräume

Sie nennen - wohl weil das irgendwie beruhigender klingt - ihre Lockdowns light und soft, teilweise und quasi. Aber so light, dass nicht auch Theater, Kinos, Museen und Opernhäuser ihre eben erst aufwendig antiviral adaptierten Räume schließen müssten, sollten diese neuerlichen Verschärfungen offenbar nicht sein. So kommt es, dass gerade die sichersten öffentlichen Orte, die Europas Gesellschaft in den vergangenen Monaten hervorgebracht haben, im Gegensatz etwa zu Einzelhandel, Schulen und Friseuren, für weitere desaströse Wochen dichtmachen müssen. Kein Wunder, dass die Kulturszene beispielsweise in Deutschland gegenwärtig auf die Barrikaden geht, und auch in Österreich wird der Ton merklich rauer. Das ist nachvollziehbar, denn fast scheint es, als sollte das grundmenschliche Bedürfnis nach öffentlicher Auseinandersetzung mit kreativem Schaffen aus ökonomischen Erwägungen hintangehalten, die dafür vorgesehenen Schauplätze symbolisch geopfert werden.



In Deutschland, Frankreich und Italien müssen, genau wie in Österreich, ab sofort sämtliche Kultureinrichtungen geschlossen halten, in der Schweiz gilt dies seit letzter Woche schon in den Kantonen Bern und Wallis. In der Eidgenossenschaft fährt man die Kultur sehenden Auges an die Wand, nur um die Skisaison zu retten, berichten Insider. Im Klartext: Man schließt Orte, an denen man sich praktisch nicht anstecken kann, um andere Orte, an denen höchste Infektionsgefahr herrscht, ab Dezember wenigstens kurzfristig offen halten zu können. Schon klar: Der Wintertourismus wirft eben potenziell mehr Geld ab als ein im Reduktions-und Distanzmodus operierender Kulturbetrieb. Aber für diese schlichte Rechnung sollte man nicht alle Vernunft über Bord werfen.