Bob Dylan: Genie, Beatnik , Narzisst und Held eines neuen Films

Dylans Faible für sardonischen Humor lebte er bereits früh in seinen Pressekonferenzen aus, die man auf YouTube nachsehen kann. Dort wird ein arrogant grinsender Beatnik mit schlechten Zähnen in seinen Zwanzigern gefragt, wie denn sein wirklicher Name sei. „Kunezevitch“, antwortet Dylan dem Reporter, „den habe ich aber geändert, damit nicht in allen Teilen des Landes angebliche Verwandte kommen und Freikarten für Konzerte haben wollen.“ Es amüsierte den gebürtigen Robert Allen Zimmerman, den Nachfahren ukrainischer Juden aus Odessa, sichtlich, dass die anwesenden Journalisten seine Fantasmen gehorsam in die Notizblöcke kritzelten. Er konnte aber auch schon damals richtig aggressiv werden. Auf die dümmliche Frage „Meinen Sie auch wirklich, was Sie singen?“, reagiert er mit einem Schrei: „Sie haben wirklich Nerven, mich so etwas zu fragen! Würden Sie es wagen, den Beatles so eine Frage zu stellen?“

Natürlich hat Dylan den Dylan-Darsteller Timothée Chalamet nie getroffen und zeigt zur Stunde auch keinerlei Absichten, dies irgendwie nachzuholen. Dylan trifft niemanden einfach so. Irgendwann vor dem US-Start des Films ließ Dylan seine Fangemeinde auf X wissen, dass „Timmy“ in „diesem Film, der jetzt über mich rauskommt“, schon glaubwürdig sein werde als „mein jüngeres Ich“ oder „vielleicht ein völlig anderes Ich“. Später verkündete Dylan, dass er sich „jetzt auch eine Perücke kaufen und Timmy Chalamet spielen werde“.

Die Erkundigung, ob seine Lieder denn Protestsongs seien, konterte er schon wieder belustigt: „Es sind mehr mathematische Lieder, mathematische Lieder gegen Hunger und Durst.“ Tatsächlich war der Sohn eines Elektrohändlers schon am ersten Tag im Jänner 1961, als er aus dem Nichts von Hibbing, Minnesota, in New York City ankam, Bildhauer seines eigenen Mythos. Er erzählte in den Clubs der Folk-Szene im pulsierenden Greenwich Village, dass er eigentlich in New Mexiko groß geworden, früh von zu Hause ausgerissen sei, sein musikalisches Handwerk bei nomadisierenden Cowboys gelernt, auf den Dächern von Zügen geschlafen und eigentlich schon Platten aufgenommen habe, allerdings unter einem Pseudonym, und dass er die Rauheit des Blues bei einem schwarzen Musiker mit nur einem Auge namens Wigglefoot studiert habe.

Elektrischer Sündenfall Nichts oder nur ein minimaler Teil davon stimmte, wie Elijah Wald, Gitarrist und Musikhistoriker, in seinem Buch „Dylan Goes Electric“ (das als Vorlage für James Mangolds Film diente) beschreibt. Inspirationsquelle für eine vor farbenfroher Folklore und Lügengeschichten nur so strotzenden Do-it-yourself-Biografie war der Folk-Sänger Woody Guthrie, Dylans Idol seit Teenager-Tagen. Guthrielag damals schon schwer gezeichnet von der neurologischen Huntington-Krankheit in einem Spital in New Jersey, wo Dylan ihn mehrfach besuchte und sich den Sanktus für das Lied „Song to Woody“ holte, das auf seinem ersten Album („Bob Dylan“) im März 1962 erscheinen sollte. In seinen Memoiren, die er „Chronicles“ nannte, beschreibt Dylan seine Ankunft in Manhattan: „Ich kannte keine Menschenseele in dieser dunklen, frostigen Metropole, aber das sollte sich ändern – und zwar bald. Vor mir lag die ganze Stadt. Ich hatte eine lebhafte Vorstellung davon, wo alles war. (…) Ich hatte geschärfte Sinne und feste Gewohnheiten, ich war unpraktisch und obendrein ein Visionär. Die Zukunft bereitete mir keine Sorgen. Sie stand vor der Tür.“ Seine Mentorin und spätere Liebesgefährtin Joan Baez beschrieb die Magie des frühen Dylan ganz simpel: „Er hatte das massivste Charisma, das ich je auf einer Bühne gesehen habe.“ Und selbst die Vertreter der Highbrow-Medien begaben sich damals in die dunklen Clubs und stickigen Cafés im boomenden Künstlerviertel Greenwich Village, um den sagenumwobenen Neuankömmling zu inspizieren. „Er sieht wie eine Kreuzung aus Chorknabe und Beatnik aus und komponiert neue Songs schneller, als er sie sich überhaupt merken kann. Es besteht kein Zweifel daran, dass er vor Talent aus allen Nähten platzt“, schrieb die „New York Times“ 1961. Und das „Time Magazine“ urteilte zwei Jahre später, als Dylan bereits drauf und dran war, mit Songs wie „Masters of War“ und „Blowin’ In The Wind “ zum Posterboy der Protestbewegung zu avancieren (wogegen er sich naturgemäß sehr bald zur Wehr zu setzen wusste): „Hauklotz-Gitarre, Keuchhusten-Harmonika, ein dünnes Stimmchen. Er ist ein Philosoph der Groschenware, ein Drugstore-Cowboy. Im allerbesten Fall klingt seine Stimme, als ob sie über die Mauern eines Tuberkulose-Sanatoriums geweht wäre – aber das ist ein Teil des Reizes. Er hat etwas Neues zu sagen, und er sagt es.“ Jede Art der Vereinnahmung hatte bei Dylan schon in dieser Frühphase zu Widerstand geführt. So sehr er sich nach Ruhm gesehnt hatte, so sehr begann ihn seine wachsende Bekanntheit als singender Botschafter der Bürgerrechtsbewegung auch einzuengen: „Ich hatte die Schnauze gestrichen voll, zum Obermufti geweiht worden zu sein.“