Kurator Jasper Sharp: "Der Schock im System ist erheblich"

profil: Aber ist das realistisch? In Österreich herrschen Konkurrenzdenken und Neid; einige der wichtigsten Akteure in der Kunstwelt sind nicht bereit, sich auf ausgewogene Programme zu verständigen.



Sharp: Die Museen müssen zusammenarbeiten, um Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Es sind auch alternative Methoden nötig, an denen wir unsere "Erfolge" messen können. Die unaufhaltsame Expansion des Museumssektors-vom Bau neuer Gebäude bis zum Fetischismus erhöhter Besucherzahlen-scheint auf absehbare Zeit vorbei zu sein. Relevanz, Engagement und die Beziehung zu unseren Besuchern sind die neuen Maßstäbe, nach denen wir beurteilt werden.



profil: Ich teile Ihre Utopie, aber Sie weichen meiner Frage aus: Glauben Sie daran, dass es in Österreich eine Solidarität jener Art bald geben kann?



Sharp: Wir werden abwarten müssen und sehen, was passiert. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative.



profil: Die Menschen gewöhnen sich gerade daran, Streaming-Optionen zu nutzen, statt die Museen zu besuchen. Werden die Leute es demnächst schon ganz normal finden, Kultur online zu konsumieren?



Sharp: Die Gewohnheiten ändern sich, keine Frage, besonders jene der jüngeren Generationen, die in einer Medienumgebung aufgewachsen sind, in der alle verfügbaren Darstellungsoptionen als vergleichbare Zutaten in einer größeren kulturellen Suppe betrachtet werden. In den letzten Monaten mussten sich die Museen praktisch über Nacht in Produzenten und Zwischenhändler von Online-Inhalten verwandeln-oft ohne Vorbereitung oder klar definierte Strategie. Die Lektionen wurden jedoch schnell gelernt. Wer versuchte, die reale Ausstellungswelt digital eins zu eins nachzubilden, war am wenigsten erfolgreich. Das Museumspublikum wünscht Erlebnisse, die für die virtuelle Welt inszeniert sind, die Online-Aufmerksamkeitsspannen berücksichtigen und Interaktionsmöglichkeiten bieten und Online-Möglichkeiten wie Unmittelbarkeit und Intimität nutzen.



profil: Die Museen werden sich also demnächst ganz grundlegend verändern?



Sharp: Auch wenn die Museen ihren physischen Betrieb wieder aufnehmen: Ihre digitalen, tragbaren Äquivalente werden bleiben. Die Kanäle, die zur Nachrichtenübermittlung verwendet werden, sind so wichtig wie die Nachricht selbst, und Museen müssen gleichzeitig über mehrere Kanäle kommunizieren, dabei professionelle und relevante Inhalte herstellen, um sich insbesondere bei jüngeren Generationen Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Der Elefant im Raum ist jedoch der Preis dafür. Wie lange können Museen noch Hunderte Stunden digitaler Inhalte produzieren, ohne daraus Einnahmen zu lukrieren? Einige haben es versucht-die National Gallery in London testet derzeit eine kuratierte Pay-per-View-Tour durch ihre Artemisia-Gentileschi-Ausstellung-,aber das Publikum zieht nicht mit. Am Ende kann nicht einmal die raffinierteste oder intimste digitale Erfahrung mit dem Erlebnis mithalten, einen physischen Raum mit einem herausragenden Objekt zu teilen. Als ich kurz nach dem langen Lockdown im Frühjahr die KHM-Galerie mit Rembrandts Selbstporträts besucht habe, war dies eine der bewegendsten Erfahrungen, die ich je in einem Museum gemacht habe. In einem Raum, den ich unzählige Male besucht hatte, machten mir Gemälde, von denen ich jeden Zentimeter zu kennen geglaubt hatte, ein Geschenk, das die digitale Welt mir niemals geben kann.



profil: Wie wirkt sich die Krise auf andere Bereiche der Kunstszene aus? Auf die kuratorische Arbeit etwa oder den Kunstmarkt? Sind diese Felder so stark betroffen wie die Museen selbst?



Sharp: Ich kenne keinen einzigen Bereich in der Kunstwelt, kommerziell oder gemeinnützig, der nicht dramatisch betroffen wäre. Kunstschaffende, Galerien, Museen, Off-Spaces, Auktionshäuser, Spediteure, Packer und Rahmer: Jeder hat seinen Lebensunterhalt bedroht gesehen, und viele waren auf Notzuschüsse der Regierung angewiesen. Der Schock im System war erheblich. Plötzlich sind alle verwundbar. Eine der wirklichen Tragödien der Pandemie ist das Schicksal der Museumspädagogik. Das New Yorker MoMA, eine der bestausgestatteten Institutionen der Welt, kündigte Ende März die Verträge aller freiberuflicher KunstpädagogInnen am Haus. In dem E-Mail der Museumsleitung heißt es: "Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis wir wieder auf eine Budgetebene zurückkehren, die es uns erlaubt, Pädagogikdienste in Anspruch zu nehmen." Andere Museen machten es ebenso, man beurlaubte oder entließ die Pädagogen. Diese Entscheidung sorgte verständlicherweise für Aufruhr. Denn die Leute, die kunstpädagogisch tätig sind, sollten die Allerletzten sein, die Museen in einer Zeit wie dieser entlassen wollen. Sie sind die Geschichtenerzähler unter uns, die am besten in der Lage sind, Kunstobjekte mit Menschen und deren Leben zu verbinden. Es hat nie einen wichtigeren Zeitpunkt gegeben, um die Rolle der Bildung in Museen zu stärken und neu zu definieren.



profil: Sind die hiesigen Kunstinstitutionen gut gerüstet, um den langfristigen Folgen der Krise zu begegnen?



Sharp: Wir sind in einer vergleichsweise glücklichen Lage. Es gibt ein breites Feld an Museen und Kunsträumen, von denen einige Weltklasse sind, in prächtigen Gebäuden residieren und einige der bemerkenswertesten Sammlungen der Welt besitzen. Die staatliche Finanzierung ist sowohl großzügig als auch sicher. Die Zeit der großen Leihausstellungen ist derzeit vorbei, aber wir verfügen über die Mittel und die talentierten Kuratoren, um in den kommenden Jahren aus unseren eigenen Beständen außergewöhnliche Ausstellungen zu gestalten. Es gibt zudem bedeutende Kunstschaffende, gute Kunstschulen und viele kommerzielle, auch junge Galerien. Und wir haben weniger Krisenhaftes zu bewältigen, da Probleme wie Rassismus, Diversität und Transparenz, die nun Institutionen auf der ganzen Welt beschäftigen, in der hiesigen Kunstszene bislang kaum registriert wurden.