Lady Gagas neues Album "Chromatica": Spaß im Stahlbad

Ein Stern ist geboren. Es wurde Zeit. In der Vorwoche erschien, mit coronabedingter zweimonatiger Verspätung, das von vielen Millionen Menschen tatsächlich sehnsüchtig erwartete neue, sechste Album von Lady Gaga. Es heißt "Chromatica", wurde vorsichtshalber als Rückkehr zu alter Form angekündigt und offenbar von sehr vielen Fans auch so wahrgenommen. Die Charts sind im Moment jedenfalls weltweit stark gagalastig. "Ich will, dass die Leute tanzen und glücklich sind",erklärte die Künstlerin; in der profil-Redaktion herrscht freilich eine gewisse Unklarheit, ob dieses Ziel wirklich erfüllt wurde und ob es sich, zweitens, überhaupt um ein satisfaktionsfähiges Vorhaben handelt. Um es diplomatisch zu formulieren: We agree to disagree.

Spaß im Stahlbad

Die Lady, die sich Gaga nennt, hat Gaga nicht auf Lager: Stefan Grissemann kann "Chromatica" wenig abgewinnen.

+++ Lesen Sie hier: Mit ihrem sechsten Album definiert Lady Gaga das Wesen des zeitgenössischen Superstars. Sebastian Hofer findet das hervorragend durchschnittlich. +++

Eines muss man ihr lassen: "Chromatica" ist ein hübscher Albumtitel. Der knallbunte Mode-und Klangdunstkreis, in dem Lady Gaga floriert, hat sich von der trostlosen Erde neuerdings auf einen bislang ungekannten Planeten verzogen. Auf Chromatica ist rund um die Uhr Tanzlaune angesagt; man bietet dort mit viel AutoTune tief empfundene Ausdruckslyrik dar, trägt knallige Latexkostüme und lässt sich vom permanent wummernden Beat zu allerlei crazy Party- Moves verführen. Man kann die Musik auf "Chromatica" nicht einfach nur hören, man muss sie auch sehen. Die bereits vorab veröffentlichten Videoclips verdeutlichen die Kernkompetenzen des Unternehmens Lady Gaga: "Stupid Love" (90 Millionen Aufrufe in drei Monaten) entführt in eine käsige Digital-Fantasywelt, in der eine rosafarbene Space-Gaga in stilisierten Wüstenplanetenlandschaften eine Reihe von Uralt-Gruppenchoreografien vollzieht, während tuckernde Electro-Sequencer ein paar Routineharmonien durchdeklinieren. In "Rain on Me", einem Superstar-Duett mit Ariana Grande (bislang 83 Millionen Clicks), taucht die Lady erneut in Bonbonrosa auf, und alle verfügbaren Wassermaschinen regnen in dystopischer Stadionarchitektur auf sie und ihre Truppe herab.