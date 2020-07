Laut Fragens Album "Facetten des Widerstandes": Verstörung, ja bitte!

Spielte die Band "Laut Fragen" dieser Tage ein Konzert - was aus bekannten Gründen nicht geht - würde es sich so anhören: shreddernde Post-Punk-Gitarren, treibende Synthie-Sounds und düstere Klangfiguren. Darüber, dazwischen, darunter wütend-euphorisch-trotzig-stolzer Gesang, Sprechgesang, Geschrei. Das Publikum würde kopfwippend Bier in der Hand halten und immer wieder mal - weil es nicht anders kann - die Texte mitsingen. "Vierundsechzigvierunddreißig/Eine Nummer war einmal" oder "Nie wieder! Nie wieder!" Nach dem Konzert würde man vor dem Klub stehen, sich eine Zigarette anzünden und sich in der Gruppe wohlwollend zunicken. "Electro-Post-Punk at its best, angereichert mit Streichern und Saxophon", würde man unausgesprochen in die Runde nicken; die Texte immer noch im Kopf: "Nie ..."

Doch dann - wenn die Zeilen sich ein paar Mal im Kopf gedreht haben - hielte man zum ersten Mal inne. Die Musik wird leiser und die Fragen lauter. Verunsicherung, ein bisschen Beklemmtheit würden sich breit machen. Gedanken kommen. Wie war das nochmal? "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Zuerst geht der Hitler und dann die Partei". Mh. Und das andere Lied? "Ihr seid das Heute! Heute wird gestern.Wir sind das Morgen! Morgen wird heute!" Und dann würde man es merken: Diese Musik reißt mit, bewegt, treibt an - und verstört im selben Moment. Denn die Texte, die hier von einem fein-arrangierten Post-Punk-Sound getragen werden, erzählen von Widerstand, Hoffnung im Konzentrationslager und Solidarität in düsteren Zeiten. Es gibt sie also noch, die politische Musik. Bezeichnenderweise greift sie dabei auf historische Texte zurück.