Seit der Invasion des Iraks berichtet Jon Stewart in seinem Abschnitt „Mess O' Potamia“ über den Nahen Osten und Amerikas Verstrickung in den selbigen. Mit ein Grund, warum die Show so berühmt wurde, da weite Teile der Bevölkerung eine kritische Berichterstattung in den etablierten Medien vermissten.