Letzter Aufruf! Viennale-Filme, die man nicht verpassen sollte

Noch immer liegt fast eine ganze Woche Viennale vor uns. Und noch immer, wie aktuelle Blitzumfragen im erweiterten Bekanntenkreis signalisieren, meinen viele, dass es für Kurzentschlossene ohnehin keine Karten mehr gebe. Au contraire! Im Folgenden ein paar Anregungen für den Festivalbesuch in den kommenden Tagen – für jede der empfohlenen Vorstellungen sind aktuell noch Tickets verfügbar (Angaben wie immer ohne Gewähr). Am besten online buchen. First come, first served!

Die wirklich Spontanen könnten sich etwa jetzt gleich auf den Weg zur Urania machen, wo hintereinander zwei feine Charakterkomödien präsentiert werden, eine spanische und eine koreanische: Jonás Truebas „Volveréis / The Other Way Round“ (23.10., 13:30 Uhr) ist ein Trennungslustspiel im Stil des frühen Woody Allen während Regiestar Hong Sang-soo in „A Traveller’s Needs" (23.10., 16 Uhr) die Französin Isabelle Huppert durch Seoul und eine leise Farce der kulturellen Missverständnisse schickt.