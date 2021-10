Matt Dillon: Bewahren wir uns das Chaos!

In einer Suite im zehnten Stock des Wiener Hotel Intercontinental erwartet Matt Dillon am Dienstagvormittag entspannt seine Interviewpartner. Aus Rom, wo er mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Roberta Mastromichele, 45, lebt, ist er angereist, auf Einladung der Direktorin des Filmfestivals Viennale, in dessen Rahmen er nun seine jüngste Arbeit, die politische SciFi-Satire „Land of Dreams“ (Regie: Shirin Neshat, Shoja Azari) promotet. Zunächst bestellt Dillon mit seinem charakteristischen Bariton nur einen starken Kaffee, anschließend will er ohne Umschweife wissen, ob man eh geimpft sei – aber offenbar nicht so sehr aus Sorge um sich selbst, als aus grundsätzlichem Interesse: welches Fabrikat man denn bekommen hätte? Aha, Pfizer Biontech, genau; sei dieses Vakzin nicht in Deutschland entwickelt worden? Richtig. Okay, let’s talk!

profil: Seltsamer Film, Ihr „Land of Dreams“: eine heiter-surrealistische Dystopie über staatlich kontrollierte Träume, gedreht in New Mexico. Machte Ihnen dieses abseitige Projekt Freude?

Dillon: Klar! Ich mag Shirin und Shoja, das Regie-Duo, sehr. Das ist ein Film, den niemand anderer je machen würde. Shirin ist tatsächlich eine einzigartige Künstlerin. Und die Leute, die daran mitarbeiteten, sind fantastisch, allen voran Jean-Claude Carrière als Drehbuchautor. Er hatte mit Luis Bunuel gearbeitet! Ich liebe dessen Memoiren, „Mein letzter Seufzer“, die Carrière so unnachahmlich niedergeschrieben hat.

profil: „Land of Dreams“ war eines seiner letzten Drehbücher, oder? Carrière starb ja im Februar 2021.

Dillon: Sein letztes! Ich hatte am Set oft das Gefühl, in einem Bunuel-Film gelandet zu sein. All diese langen, philosophischen Konversationen!

profil: In „Land of Dreams“ wird die USA aus der Perspektiver zweiter Außenseiter, aus gleichsam iranischem Blickwinkel betrachtet.

Dillon: Ja, und was in Amerika gegenwärtig passiert, passt bestens zur persischen Erfahrung: Da gibt es erstaunliche Parallelen. Aber ich mag die unerklärten Aspekte dieses Films. Nicht alles fügt sich hier überdeutlich ineinander. Die Figur, die ich spiele, ist ein Mysterium: ein Cowboy auf seinem Motorrad als Regierungshandlanger. Er erscheint irgendwie künstlich und ist doch aus Fleisch und Blut, das ist Carrières Handschrift. Dieser Typ gehört zur Traumlogik dieses Films. Alan Villain, allein der Name! Und er macht ihm keine Ehre, denn ein echter bad guy ist er nicht.