Im Keller: Lycus, Bloodiest, Krallice, Dream Theater

Ein Schlagzeug, das sich überschlägt, epische, fast schon euphorische Gitarren, meditativer Schreigesang. Krallice aus New York City, veröffentlicht in Eigenregie ein Meisterstück nach dem anderen. Auf ihrer aktuellen EP formen die vier Brooklyn-Musiker aus drei Songs ein 26-minütiges Schmerzens-Experiment. Auf „Hyperion“ trifft Extreme-Metal auf Einflüsse aus Black-, Progressive- und Math-Metal; ein atmosphärisches, dichtes Werk zwischen komplexen Songbausteinen und schierem Wahnsinn. Sollte es jemals so etwas wie Metal-Yoga geben, Krallice könnten den Soundtrack dazu spielen. (8.6/10)