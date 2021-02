Metallica: Das beste Album ist …?

Eine brüchig gezeichnete Justitia am Cover signalisierte diese Gratwanderung ebenso wie das erste Musikvideo der Band (zur Antikriegshymne "One“), mit dem man dem damals noch relevanten Musiksender MTV in die Hände spielte - und es sich mit einer Vielzahl alter Fans verscherzte. Paradoxerweise bleibt "One“ der einzige Song auf "… And Justice For All“, der in Richtung Hit geschrieben war. In den insgesamt neun Titeln agierte die Band verspielt wie nie - und führte bereits Ende der achtziger Jahre vor, dass Metal nicht bloß die Kunst der stumpfen Pose ist, sondern durchaus auch das Potenzial zum Gesamtkunstwerk haben kann.