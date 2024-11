Singspiel in Schwarz: Mitreißendes Gangster-Musical "Emilia Pérez"

Filme wie dieser kommen nicht alle Tage ins Kino: Der renommierte französische Autor und Regisseur Jacques Audiard, 72, – er hat so Verschiedenes wie den Western „The Sisters Brothers“ (2018), das Geflüchtetendrama „Dheepan“ (2015) und den Gefängnisthriller „Ein Prophet“ (2009) inszeniert – hat mit „Emilia Pérez“ einen neuen Drahtseilakt des Genre-Kinos gewagt, ein in Cannes doppelt prämiertes Filmmusical von ungeahnter Schärfe und Diskursivität gedreht: eine kritische Untersuchung von Männlichkeitsbildern und Gewaltausstiegswegen.

Die Musik, komponiert von dem französischen Duo Camille & Clément Ducol, dynamisiert eine Erzählung, in der sich die von der spanischen Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón dargestellte Titelheldin von einem mexikanischen Kartellboss in die geläuterte Chefin eines Patchwork-Matriarchats verwandelt. Neben Gascón glänzen in „Emilia Pérez“ (Österreich-Kinostart: 28.11.) die „Avatar“- und Marvel-Heldin Zoë Saldaña sowie Ex-Teen-Star Selena Gomez.