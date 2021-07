Dabei hat der Monty-Python-Star, der heute 75 wird, auch nach den angeblich allerletzten gemeinsamen Auftritten der Truppe genug zu tun. Eben ist seine Autobiografie "So, anyway" erschienen.

"Will einige Leute ermorden"

Cleese will aber noch mehr, verriet er kürzlich in einer Twitter-Fragestunde seinen Fans: "Es gibt einige Leute, die ich ermorden will. Aber ich will sie nicht vorwarnen." Außerdem ist der Engländer privat gerade rundum glücklich, "weil ich endlich die wahre Liebe gefunden habe", wie er dem "Telegraph" sagt, und zwar "in einem Fisch und drei Katzen". Fisch, so nennt er seine vierte Frau Jenny, die mehr als drei Jahrzehnte jünger ist als er. "Sie ist die schönste Schwimmerin, die ich je gesehen habe."

Nicht nur in Großbritannien Kult

Das Scheitern seiner vorhergegangenen Ehe hatte Cleese fast in die Pleite getrieben. Dabei hatten ihn die riesigen Erfolge von Monty Python zu einem der bekanntesten Komiker der Welt gemacht und sich auch finanziell ausgezahlt. Die Filme "Das Leben des Brian" (1977) und "Die Ritter der Kokosnuß" (1975) laufen bis heute immer wieder im Fernsehen, die Sketch-Serie " Monty Python's Flying Circus" ist nicht nur in Großbritannien Kult. In nicht ganz 44 Sekunden war die erste der Comeback-Shows in London ausverkauft.

"Ich liebe es, dass man Applaus dafür bekommen kann, immer noch am Leben zu sein", kommentierte Cleese die Begeisterung der Fans. Seinen vielleicht berühmtesten Sketch, das "Ministerium für alberne Gänge", machte seine Hüfte nicht mehr mit. Wegen seines Alters will er künftig kürzertreten. Große Filmprojekte sind dem Regisseur von "Ein Fisch namens Wanda" (1988) zu anstrengend, wie er dem "Mirror" sagt. Albernheiten hat er aber noch genug im Kopf: Der Nachwelt empfiehlt er "mehr lustige Hüte, mehr seltsames und unerklärliches Benehmen, mit mehr weichem Obst zu werfen und mehr irritierende Haarschnitte".

( APA/Red.)