Bezeichnend sind die Reaktionen auf die feministische Kampagne. Der deutsche Rap-Superstar Fler, dessen Texte unter anderem in dem Video zitiert werden, antwortete Frauen und Unterstützerinnen, die diese Kampagne in den sozialen Medien teilten, mit wüsten Drohungen und setzte über Instagram sogar ein Kopfgeld aus („Wer die Nutte ran bringt: 2000 €“). Der jüdische Comedian Shahak Shapira, der online zu Hilfe eilte, wurde zur Zielscheibe antisemitischer Attacken, während sich in den Sozialen Medien ein Kleinkrieg über die Deutungshoheit zwischen Kunstfreiheit und verbalen Gewaltausbrüchen entwickelte. Besagter Rapper soll währenddessen einem RTL-Kameramann am Berliner Kurfürstendamm die Nase blutig geschlagen haben. Mehr Gangsterrap geht nicht.