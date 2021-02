„Motherland“: Die stressigste Geburtenstation der Welt

Hier kommen also all die Babys auf die Welt. Fabella Memorial Hospital, Manila, Philippinen. Im Minutentakt wird in einer der größten Geburtenstationen der Welt entbunden und gestillt. Hochschwangere Frauen kommen in letzter Minute noch in den Kreissaal, lachen, weinen und kreischen – teils vor Freude, teils vor kaum erträglichen Schmerzen. Auf den Gängen herrscht stets reges Treiben. Tagein, tagaus, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn es stressig wird, kommt im Durchschnitt alle zwölf Minuten ein Neugeborenes auf die Welt. Das sind oft mehr als 100 Geburten an einem einzigen Tag.