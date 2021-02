Musik-Legende Roedelius: "Am Anfang haben wir nur Lärm produziert“

profil: Hat Politik in der Frühphase Ihrer Kunst je eine Rolle gespielt? Roedelius: Nach dem Krieg auf der Flucht aus dem Sudetengau Richtung Berlin wurden meine Eltern und ich von den Russen aufgehalten, die meinen Vater gegen seinen Willen zum Garnisonszahnarzt machten. Die Russenzone, in der wir bleiben mussten, wurde später zur DDR. Ich ging dort zur Schule und wurde in die Nationale Volksarmee zwangsrekrutiert. Nach einem Jahr desertierte ich, und die Stasi verurteilte mich, nach meiner freiwilligen Rückkehr in die DDR 1954, zu vier Jahren Haft, von denen ich mehr als zwei absaß. Alte Nazi-Verhörkader, welche die Stasi in ihre Dienste übernommen hatte, waren davon überzeugt, ich sei ein Spion. Ich erlebte im Gefängnis Grauenhaftes, Verhöre und psychologische Folter, später Zwangsarbeit. Danach durfte ich aber studieren, machte eine Ausbildung zum Heilgymnasten. Als ich endlich frei war, hatte ich keine Lust mehr auf Politik.