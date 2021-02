Musikerin Agnes Obel: "Das fühlt sich alles wie ein Unfall an"

profil: Ihre Lieder klingen bedrohlich. Muss man sich Sorgen machen? Obel: Das liegt an der Zeit, in der wir leben. Als ich mit „Philharmonics“ vor zehn Jahren debütierte, war das eine andere Welt. Heute fühlt es sich an, als würden wir von einer Katastrophe in die nächste schlittern. Ich kann nachvollziehen, warum vor allem Jugendliche Angst und keine Zuversicht mehr haben. Andererseits glaube ich an die Kraft der Liebe und der Kreativität, wir haben Poesie und Wissenschaft – das kann uns retten.