My Ugly Clementine: Weiche Schale, zarter Kern

My Ugly Clementine gibt es als solche kaum ein halbes Jahr, sie haben bis dato erst zwei Songs veröffentlicht ("Never Be Yours";"The Good The Bad The Ugly"), aber schon eine strahlende Zukunft vor sich, so mitreißend wirkt ihr selbstbewusst altmodischer Gitarrenpop, der an die guten Seiten der 1990er-Jahre erinnert, dabei ganz im Jetzt steht und mit Zeilen nicht geizt, die sich hervorragend mitsingen lassen, wobei große Wahrheiten gelassen hinausgeschrien werden: "It's so hard /to pretend /that all I want / is be your friend." Wir können ja Fremde bleiben.